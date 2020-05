“Stromnetze werden wir auch in 20 Jahren noch brauchen”

Durch das Einbinden von Stromspeichern in ein intelligentes Netz könnte bei der Lastverteilung zusätzliche Flexibilität geschaffen werden. In Österreich gibt es durch die Pumpspeicherkraftwerke bereits entsprechende Möglichkeiten. Die Einbindung weiterer, dezentraler Energiespeicher könnte das Netz aber noch stabiler machen. “Ich glaube, in 20 Jahren werden wir das sehen. Nicht in jedem Haushalt, das würde sich nicht rechnen, aber doch engmaschig”, so Hribernik. Das hängt aber stark von der Preisentwicklung von Stromspeichern in den kommenden Jahren ab.

Dass wir in absehbarer Zeit energieautarke Haushalte sehen werden, die gar keine Netzanbindung mehr brauchen, glaubt Hribernik nicht: “Energieautarkie ist erreichbar, aber Leistungsautarkie, also zu jeder Zeit energieautark zu sein, wird es auch in 20 oder 30 Jahren nicht geben, weil die Kosten für den Endkunden ein vielfaches höher wären. Wir brauchen die Netze und die Infrastruktur ist ja bereits vorhanden.”

Dieser Artikel entstand im Rahmen einer Kooperation zwischen futurezone und AIT.