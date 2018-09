Supererde im Sternensystem der Vulkanier entdeckt

Die Meldung klingt wie ein Aprilscherz und ist doch wissenschaftlich fundiert. Der reale Stern 40 Eridani A wurde in den 90er-Jahren von Star-Trek-Schöpfer Gene Roddenberry zusammen mit drei Astronomen als wahrscheinlichsten Ort auserkoren, um den der Planet "Vulkan", die Heimwelt der Vulkanier, kreise. Der orange-farbene Stern, der 16 Lichtjahre von der Erde entfernt ist, wird auf vier Milliarden Jahre geschätzt.

Wo die Vulkanier herkommen

All das passe zum Universum von "Star Trek" und der dort beschriebenen Handlung. Damit sich eine derart intelligente Zivilisation wie die Vulkanier entwickeln habe können, seien vier Milliarden Jahre eine realistische Zeitspanne. Der in Star-Trek-Literatur ebenfalls als Sternensystem der Vulkanier angeführte Epsilon Eridani kommt laut Roddenberry aufgrund seines Alters von nur einer Milliarde Jahre nicht in Frage.