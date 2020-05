Supraleiter: Schwebe-Züge, Hoverboards und mehr Strom

Supraleiter

Hochtemperatur-Supraleiter werden schon heute für kurze (unter einem Kilometer) Stromleitungen genutzt, auch in Netzüberspannungseinrichtungen, getriebelosen Windturbinen und anderen Anwendungen. Sie werden in diesen Bereichen künftig vermutlich viel häufiger verwendet werden. Dazu kommen supraleitende Computer-Chips, mögliche Quantencomputer und Magnetschwebebahnen. Die Entwicklung von Hoch- und möglicherweise sogar Raumtemperatur-Supraleitern würde zudem Möglichkeiten eröffnen, an die wir bisher noch nicht einmal gedacht haben.

Bei welcher Betriebstemperatur wäre es technisch möglich, Supraleiter im großen Maßstab technisch zu nutzen, etwa in Stromnetzen?

Temperaturen über dem Siedepunkt von flüssigem Stickstoff (rund 77 Kelvin, etwa -196 Grad Celsius) sind ökonomisch erreichbar. Derzeit ist die Familie der Kupfer-Oxide aber die einzige Materialklasse, die bei diesen Temperaturen Supraleiter hervorbringt. Diese sind allerdings spröde ähnlich wie Keramik, was sie schwierig zu verarbeiten macht. Das Formen von Drähten und die Anwendung in anderen Bereichen, in denen normalerweise Metalle zum Einsatz kommen, ist schwierig. Die Entdeckung anderer Hochtemperatur-Supraleiter-Familien, die leichter zu verarbeiten sind und somit einfacher technisch nutzbar sind, würde unsere gesamte Technologie verändern.

Wie wird sich der Temperaturbereich für den Einsatz von Supraleitern in den kommenden Jahren entwickeln?

Wir hoffen, dass innerhalb der nächsten paar Jahre eine neue Materialfamilie mit Supraleitungs-Temperaturen über dem Siedepunkt von Stickstoff gefunden wird.