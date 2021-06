Tiroler Physiker maßschneidern elektromagnetische Wellen

Innsbrucker Forscher haben einen relativ einfachen Aufbau entworfen, mit dem sich elektromagnetische Wellen theoretisch gezielt "designen" lassen. Dazu braucht es eine Spule und einen Zylinder, an dessen Wänden die Wellen reflektiert werden, wie das Team im Fachblatt "Physical Review Letters" beichtet. Die Arbeit könnte den Weg in Richtung neuer Sensoren und Mikroskopie-Innovationen ebnen.

Einfach

Dabei handelt es sich um "einen simplen Aufbau", sagte Jordi Prat-Camps vom IQOQI zur APA. Der springende Punkt in dem Konzept ist die Quelle des elektromagnetischen Feldes. Als solche fungiert eine Spule in einem Zylinder, an die elektrischer Strom angelegt wird, was dazu führt, dass Wellen erzeugt werden, die sich normalerweise in alle Richtungen ausbreiten. In dem Zylinder, dessen Innenseite aus einem Material besteht, das die Wellen vollständig reflektiert, werden diese allerdings geleitet.

"Das Neue an unserem Ansatz ist, dass wenn man die Spule mit einem ganz bestimmten elektrischen Signal anregt und das Signal sehr gezielt verändert, ein neuer, überraschender Effekt sehr stark fokussierter elektromagnetischer Pulse auftritt", so Prat-Camps. Diese Pulse lassen sich nach einem bestimmten Schema beliebig bündeln und in ihrer zeitlichen Abfolge einstellen.

Das Verlockende an dem Ansatz, an dessen Entwicklung auch der führende theoretische Quantenphysiker Ignacio Cirac und Theodor Hänsch vom Max-Planck-Institut für Quantenoptik in Garching bei München beteiligt waren, ist laut Prat-Camps seine Einfachheit. Die Theoretiker hoffen nun, mit ihrer Arbeit die Fantasie ihrer experimentell arbeitenden Kollegen anzuregen.