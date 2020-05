Tonnenschwerer Satellit stürzt auf die Erde

Wissenschaftler der ESA haben am Freitag bestätigt, dass sich der 1100 Kilogramm schwere Forschungssatellit für die Mission GOCE (Gravity Field and Steady-State Ocean Circulation Explorer) bereits in einer Abwärtsspirale Richtung Erde befindet. Am Mittwoch betrug dessen Flughöhe noch 170 Kilometer, ein Eintritt in die Erdatmosphäre und anschließendem Crash wird von der ESA für Sonntag Nacht oder Montag erwartet.