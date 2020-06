Transparentes Ei macht Embryoentwicklung sichtbar

An der Tsinghua Universität in Peking haben Wissenschaftler Eier aus dem transparenten Kunststoff Olydimethylsiloxan entwickelt, in denen die Entwicklung von Vogelembryonen beobachtet werden kann, wie sploid schreibt. Bislang konnten die Forscher die Embryonen maximal 17 Tage lang kultivieren. Nach durchschnittlich 20 Tagen würden die Jungvögel normalerweise schlüpfen. Die Forscher erhoffen sich so neue Einblicke in die Entwicklung von Lebewesen. Längerfristig soll die Technik eingesetzt werden, um biologische Systeme im kleinen Maßstab in Minilabors auf Mikrochips zu integrieren.