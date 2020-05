TU-Forscher suchen „Fast-Nullenergie-Gebäude“

Der Experte: „Das Ziel des Projekts ist es, über die Ist-Stand-Erhebung hinaus zu gehen und sich zu überlegen, welche innovativen Ansätze es gibt, wie sie weiterentwickelt werden und welchen Effekt sie haben können.“ Ein Beispiel dafür sei „innovativeres Coaching“, das über reine Beratung bei Sanierung und Neubau hinausgeht und in dessen Rahmen beispielsweise auch Teile der Bauabwicklung von Experten übernommen werden. Ebenso gebe es Gedanken in Richtung der Einrichtung von Fonds seitens der öffentlichen Hand, die in diesem Sinne zweckgebunden sind. Anhand verschiedener Szenarien wollen die Forscher dann durchrechnen, wie sich Sanierungsaktivitäten unter bestimmten Rahmenbedingungen bis 2030 auswirken.

Österreich habe im internationalen Vergleich einen „hohen Anteil an Passivhäusern im Neubau“. Im Bereich der bestehenden Gebäude sei die starke Verbreitung an Wärme aus Biomasse - respektive Holz - und Solarthermie positiv. Mit der Wohnbauförderung verfüge Österreich zwar über ein gutes Steuerungsinstrument, das es anderen Ländern in der Form nicht gebe. Das seit Jahren propagierte Ziel, die Wohnbauförderung immer stärker in Richtung Sanierung umzulenken, wurde bis dato aber nicht umgesetzt. Hier liege gebe es Potenzial zum Einsparen von Energie.