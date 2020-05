TU Wien beobachtet Quantenzustand in Elektronen-Tornado

Ursprünglich war das auch in den Vortex-Strahlen der Wiener Physiker nicht möglich, denn dabei handelt es sich um "Überlagerungen mehrerer Landau-Zustände", sagte Schattschneider gegenüber der APA. "Wir änderten daher den Radius des Elektronenstrahls so, dass in dieser Überlagerung nur noch ein bestimmter Landau-Zustand stark ist, die anderen löschen sich durch destruktive Interferenz nahezu aus."

Zu sehen war dieser Landau-Zustand damit aber noch nicht, die Abbildung des rotierenden Elektronenstrahls auf einer Ebene erzeugt bloß einen Kreis. Die Rotationsdynamik lässt sich so nicht analysieren. Mit Hilfe einer Klinge aus einem Silizium-Einkristall, "der entlang einer vorher bestimmten, guten kristallografischen Richtung gebrochen wird und damit einen hinreichend scharfen 'Schatten' wirft", so Schattschneider, schnitten die Wissenschafter den Elektronenstrahl in der Mitte durch.