Forscher der TU Wien messen paradoxes Quantenphänomen

Das ist insofern eine spannende Erkenntnis, als dass sich Dinge in der „echten Welt“ ganz anders verhalten. Die Information, die ein Buch enthält, hängt etwa vom Volumen des Buchs ab und nicht von der Fläche seines Covers. Das ist in der Quantenwelt anders.

Quanten-Gas ist nicht unabhängig voneinander

„Stellen wir uns einen Gas-Container vor, in dem kleine Teilchen herumfliegen und sich ganz klassisch wie kleine Kügelchen benehmen“, sagt Mohammadamin Tajik vom Vienna Center for Quantum Science and Technology (VCQ) - Atominstitut der TU Wien. In so einem Fall würden die Teilchen keine Informationen miteinander teilen. In der Quantenwelt hingegen sehr wohl. Hier teilen sie Informationen und können gar nicht mehr unabhängig voneinander betrachtet werden. „In einem solchen Quanten-Gas ist die geteilte Information größer als null, und sie hängt nicht von der Größe der Subsysteme ab – sondern nur von der äußeren Begrenzungsfläche des Subsystems“, erklärt Mohammadamin Tajik.

Die Vermutung, dass es sich anders als in der „echten Welt“ verhält, wurde nun in einem aufwendigen Experiment unter der Leitung von Jörg Schmiedmayer der TU Wien bestätigt. Dafür untersuchte man eine Wolke aus ultrakalten Atomen. Bis knapp über den absoluten Temperaturnullpunkt wurden die Teilchen abgekühlt und von einem Atom-Chip festgehalten, weil bei extremer Kälte die Quanten-Eigenschaften der Teilchen immer wichtiger werden. So kann sich Information immer mehr im Gesamtsystem ausbreiten.