Turbinenschaufeln aus dem 3D-Drucker - Wandel im Maschinenbau

Die Möglichkeiten sind groß: Schon heute stellen Zahntechniker per 3D-Druck Zahnimplantate her. Der italienische Lebensmittelkonzern Barilla will bald Geräte an Restaurants verkaufen, die auf Knopfdruck Nudelsorten in Wunschform erzeugen. Das US-Unternehmen Hershey kündigte Experimente mit 3D-Schokoladendruckern an. In Berlin öffnete Ende November der Laden Botspot. Dort können Menschen, Tiere und Gegenstände dreidimensional eingescannt werden. Anhand der Daten wird per 3D-Drucker eine Miniatur aus Plastik gefertigt.

Bei solchen Beispielen stellt sich die Frage: Was ist Spielerei und was ist für Anwendungen in verschiedensten Bereichen nutzbarer Fortschritt? Botspot etwa kreiert auch individuelle Lampen und Spezialwerkzeuge für Uhrmacher. Wo lohnt sich der Umstieg auf 3D-Druck, wo haben herkömmliche Verfahren Vorteile? Klar ist, dass sich Massenprodukte in der Regel günstiger auf traditionelle Weise herstellen lassen - zumindest vorläufig noch. Für persönliche Gegenstände des Alltags und Spezialanfertigungen in der Industrie bieten sie die Chance auf Innovationen.