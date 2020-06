UK: Mobiles Bezahlen in 50.000 Shops

Orange-Kunden in Großbritannien können seit Freitag in 50.000 Geschäften, darunter befinden sich auch große Fastfood-Ketten wie McDonald`s, Subway oder Pret a Manger, per Handy bezahlen. Dazu ist der Besitz einer Barclaycard, Barclays Kreditkarte oder einer Orange Kreditkarte notwendig. Zudem benötigen die Kunden ein Samsung Tocco Lite-Handy, das über die dafür notwendige Technologie – Near Field Communication ( NFC) – verfügt. Weitere Handymodelle sollen folgen.

Die NFC-Technologie gibt es bereits seit Jahren, doch bisher haben sich Banken und Mobilfunkbetreiber in Großbritannien darum gestritten, wer von einem derartigen Einsatz am meisten profitieren könnte.

Orange-Kunden können das neue Service „Quick Tap“ seit Freitag nutzen und bis zu 100 Pfund von ihren Kreditkarten auf die SIM-Karte ihres Handys laden. Dieser Bezahl-Prozess wird von Mastercard durchgeführt. Der Betrag, der in den Shops bezahlt wird, wird direkt von der SIM-Karte abgebucht. Damit es zu keinen falschen Abbuchungen kommt lässt sich das Bezahlservice mit einer eigenen PIN-Nummer, die man vor jedem Bezahlprozess eingeben muss, zusätzlich sicherer machen.