UniStem Day: Schüler bekommen Einblick in Stammzellenforschung

Der UniStem Day ist ein weltweiter Aktionstag, der Schülern Einblick in die Stammzellenforschung bieten soll. Die Universität Mailand hat den Tag 2008 erstmals gefeiert. Mittlerweile nehmen 99 Universitäten, Forschungsinsitute und Bildungseinrichtungen auf der ganzen Welt teil. Das Institut für Molekulare Biotechnologie der Österreichischen Akademie der Wissenschaften (IMBA) war heuer bereits zuum zweiten Mal mit von der Partie. Über 350 Schülerinnen und Schüler durften sich am Freitag in der Forschungseinrichtung über die neusten Erkenntnisse auf dem Gebiet der Stammzellenforschung informieren.

Dafür standen den potenziellen Nachwuchsforschern einige Spitzenwissensschaftler des IMBA zur Verfügung: „Wir freuen uns, dass wir mit dieser Initiative auf so reges Interesse seitens der SchülerInnen und LehrerInnen stoßen, die ihr Wissen auf den allerletzten Forschungsstand bringen wollen. Schließlich ist kaum ein Forschungsbereich so dynamisch wie die Stammzellforschung, die sich in nur wenigen Jahren zu einer wichtigen Triebfeder für die Biomedizin entwickelt hat,“ sagte Jürgen Knoblich, der als wissenschaftlicher Direktor des IMBA ebenfalls am UniStem Day teilnahm.