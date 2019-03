US-Astronauten beginnen ersten ISS-Außeneinsatz des Jahres

Für beide Astronauten ist es der erste Außeneinsatz in ihrer Karriere. Bereits in der kommenden Woche wird McClain mit ihrer US-Kollegin Christina Koch noch einmal aus der ISS rund 400 Kilometer über der Erde für einen historischen Außeneinsatz aussteigen. Noch nie zuvor in der 20-jährigen Geschichte der ISS wurde ein Einsatz von zwei Frauen gemeinsam ausgeführt.

Derzeit leben und forschen in der Schwerelosigkeit neben den drei US-Amerikanern auch die Russen Oleg Kononenko und Alexej Owtschinin sowie der Kanadier David Saint-Jacques.