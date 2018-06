USA haben bei Supercomputern wieder die Nase vorne

Fünf Jahre lang konnte sich China mit dem schnellsten Supercomputer der Welt schmücken. Nun beanspruchen die USA diesen Titel für sich. Am Freitag wurde am Oak Ridge National Laboratory in Tennessee der Supercomputer Summit enthüllt, der über eine theoretische Rechenleistung von 200 Petflops verfügt, berichtet die „New York Times“. Er überholt damit das chinesische System Sunway Taihu Light (93 Petaflops), das zuletzt zwei Jahre lang das Supercomputer-Ranking anführte. Summit ist auch sieben Mal schneller als der bisherige US-Rekordhalter Titan, der ebenfalls am Oak Ridge National Laboratory beheimatet ist.