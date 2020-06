Übergewichtige Crash Test Dummies sollen Leben retten

Einer Untersuchung der University at Buffalo and Erie County Medical Center zufolge, für die 2010 über 150.000 Autounfälle in den USA untersucht wurden, war die Sterberate bei leicht übergewichtigen Personen um 21 Prozent höher als bei Normal- oder Untergewichtigen. Stark übergewichtige Personen verzeichneten gar ein um über 56 Prozent höheres Risiko, bei einem Unfall zu sterben.

Laut den Crash-Test-Dummies-Entwicklern seien Airbags und Gurte primär für dünnere Menschen optimiert. Da 70 Prozent der US-Amerikaner mittlerweile übergewichtig sind, müssten die Crash-Tests adaptiert werden. Ob die dickeren Crash Test Dummies auch in Europa von Autobauern eingesetzt werden, ist derzeit noch nicht bekannt.