V.360: Österreicher arbeiten an 360-Grad-Actioncam

„Ich habe nebenbei auch eine App für die GoPro Actionkamera geschrieben, um meine Fallschirmsprünge zu dokumentieren. Dieses Programm erlaubte eine Fernsteuerung über das Smartphone und die Sichtung der Aufnahmen per Live-Ansicht oder im Nachhinein. Die App war so erfolgreich, dass ich schließlich ein Einzelunternehmen gegründet habe”, so Lettner weiter.

Da die GoPro-App schon nach ein paar Monaten 500.000 Downloads verzeichnet hat, wurden auch Firmen aufmerksam. So kontaktierte im Dezember 2013 das Unternehmen VSN Mobil Lettner und seinen Studienkollegen Damm und fragte, ob sie Interesse an der Entwicklung einer Kamera hätten. Die US-Firma VSN wurde von ehemaligen Motorola-Forschern gegründet und verwendet für ihre Kamera Hardware von Qualcomm. Die beiden FH OÖ-Absolventen flogen daraufhin 2014 nach Florida, um die Entwicklungsarbeit offiziell aufzunehmen. “Wir wurden beauftragt, die offizielle App zu entwickeln und mussten dann in Eile eine GmbH gründen, damit wir ein so großes Projekt überhaupt stemmen konnten”, erzählt Lettner.

Die 360-Grad-Funktionalität wird über ein Spiegelsystem erreicht. “Der Sensor hat eine Auflösung von 6480 x 1080 Pixel. Über einen spiegelnden Silbervulkan wird das 360-Grad-Panorama auf den Sensor gelenkt”, sagt Lettner. So entsteht ein Panorama, das sechs aneinandergefügten Full-HD-Fotos entspricht. Die Kamera nimmt immer im 360-Grad-Modus auf. “Um dieselbe Szene abzudecken, bräuchte man sechs kreisförmig angeordnete GoPros”, erklärt der Software-Entwickler. Durch einen in die App integrierten Video-Editor ist es im Nachhinein möglich, 16:9-Ausschnitte in Full-HD zu wählen und freizustellen. Die Ausschnitte können dabei auch während eines 16:9-Videos verschoben werden. So entstehen virtuelle Kamerafahrten in Full-HD. In der App kann das komplette 360-Grad-Video auch auf einen virtuellen Zylinder projiziert werden, um die Rundumsicht zu veranschaulichen.