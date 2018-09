Video: Kosmonaut zeigt das Loch in der ISS

Der russische Kosmonaut Sergei Prokopjew hat auf Twitter ein Video veröffentlicht, in dem er das Loch in der ISS zeigt. Genauer gesagt befindet sich das Loch in der Sojus-Kapsel, die an der ISS angedockt ist.

"Wie ihr sehen könnt, ist hier an Bord alles ruhig; Wir leben in Frieden und Freundschaft wie immer", sagt der 43-jährige Raumfahrer.