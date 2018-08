Video: Raketenstart von dänischen Weltraum-Amateuren geglückt

Bereits seit zehn Jahren tätig, wurden in der Vergangenheit immer wieder Raketenstarts durchgeführt. Die meisten davon endeten allerdings im Desaster. Die erste Rakete im Jahr 2011 flog vertikal statt horizontal, die nächste im Jahr 2012 verlor den Raketenkopf und damit sämtliche Flug-Daten. Beim dramatischsten Zwischenfall im Jahr 2014 hob die Rakete erst gar nicht ab, sondern ging bereits beim Start in Flammen auf. Die Vorgänger-Rakete der Nexo II schaffte zumindest 1,5 Kilometer in die Höhe zu fliegen, bevor sie in die Ostsee abstürzte.