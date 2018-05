Video zeigt Androiden beim Springen und Sprinten

Videos des Roboterherstellers Boston Dynamics führen des Öfteren zu Diskussionen über einen bevorstehenden Aufstand der Maschinen. Die Automaten des Unternehmens können mittlerweile Türen öffnen, Rempler ausgleichen und sich in unwegsamem Gelände fortbewegen. Die neusten Videos des Roboterbauers schließen nahtlos an diese Tradition an. Das Erste zeigt den menschenähnlichen Roboter "Atlas", der durch die Botanik joggt und über einen Baumstamm springt.