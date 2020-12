Video zeigt SpaceX-Start aus Hubschrauber-Perspektive

Am 6. Dezember wurde erneut eine unbemannte Dragon-Kapsel mit einer Falcon 9 von SpaceX zur Internationalen Raumstation ISS geschickt. Sie bringt den Astronauten einen Nachschub an Proviant, Kleidung und Materialien für wissenschaftliche Experimente und soll heute, am 7. Dezember, um etwa 19:30 Uhr an die Raumstation andocken.

Die gesamte Lieferung beträgt etwa 2.900 Kilogramm, wie DigitalTrends berichtet. Der spektakuläre Start der Rakete wurde von einem fliegenden Hubschrauber aus gefilmt.