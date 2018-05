Video zeigt Start von Chinas erster Privat-Rakete

Ähnlich wie die US-Firmen will auch OneSpace nach eigenen Angaben eines Tages Transportflüge und Weltraumausflüge für Touristen ins All anbieten. Laut der staatlichen Nachrichtenagentur Xinhua wurden in den letzten drei Jahren rund 60 Unternehmen in China gegründet, die sich mit kommerzieller Raumfahrt beschäftigen. Im Wesentlichen wird das Raumfahrtprogramm des Landes aber vom Staat unter Kontrolle des Militärs vorangetrieben. Die Regierung hat ambitionierte Pläne im All. Neben weiteren Flügen zum Mond ist so auch eine Marsmission geplant, bei der ein Landefahrzeug samt Rover auf dem roten Planeten absetzt werden soll. Auch plant China den Bau einer eigenen Raumstation.