Video zeigt, wie SpaceX-Rakete im Nebel landet

Drei kanadische Erdbeobachtungssatelliten sind vom privaten Raumfahrtunternehmen SpaceX erfolgreich ins All gebracht worden. Die Satelliten der "Radarsat Constellation Mission" sind am Mittwoch an Bord einer "Falcon 9" von der Vandenberg-Luftwaffenbasis im US-Bundesstaat Kalifornien gestartet, teilte das Unternehmen mit.