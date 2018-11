Virgin lässt Weltraumrakete von Passagierjet transportieren

Virgin Orbit, ein Ableger der privaten Raumfahrtunternehmung Virgin Galactic des Milliardärs Richard Branson, will seine Weltraumraketen in Zukunft mit Flugzeugen in die Luft befördern und erst dort die Triebwerke zünden. In einem Testflug hat die Firma am Sonntag gezeigt, wie das aussehen könnte. Eine Rakete wurde unter dem linken Flügel einer Boeing 747 befestigt und auf einen Flug mitgenommen. Statt sich auszuklinken und die eigenen Triebwerke zu starten, blieb die Rakete für den Test aber inaktiv und am Flugzeug befestigt, wie The Verge berichtet.