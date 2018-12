Was der kleinste 3D-Scanner der Welt mit autonomen Fahrzeugen zu tun hat

U-Bahnen sind anders

Bei U-Bahnen, beispielsweise der kommenden U5 in Wien, ist das etwas Anderes: "Die U-Bahn fährt nämlich in einem abgesicherten Bereich, in dem normalerweise keine Menschen oder Hindernisse sein sollten." Im Gegensatz dazu fahre eine Straßenbahn durch ein offenes Gelände und muss daher jederzeit mit jeglicher Art von Hindernissen und Kollisionsgefahren rechnen.

"Eine vollautonome Straßenbahn hingegen wird es unserer Meinung nach kurzfristig nicht geben. Hier muss man wohl von einem Zeithorizont von zehn bis zwanzig Jahren ausgehen und auch dann wird die Straßenbahn nicht vollautonom, sondern automatisiert unterwegs sein", erklärt Gruber. Es wird also entweder in der Straßenbahn oder zumindest in einer Leitstelle eine Person die Straßenbahn überwachen und notfalls steuernd eingreifen können.

Kleinster 3D-Scanner der Welt

Abgesehen von Fahrzeugen und Fluggeräten hat die Forschung an autonomen Systemen zu Produktentwicklungen geführt, die in ganz andere Anwendungsfelder völlig neue Möglichkeiten erschließen. "Mit unseren Forschungen an Bildverarbeitung und Vermessungsaufgaben konnten wir den kleinsten intelligenten optischen 3D-Scan-Sensor der Welt mit nur wenigen Millimeter Durchmesser entwickeln", erklärt Gruber. Eingesetzt werden diese kleinen Sensoren beispielsweise als so genannte 3D-Dentalscanner in der Zahnmedizin zur berührungslose Zahnvermessung und ersetzt damit den aufwendigen Silikon-Abdruck.

Dieser Artikel ist im Rahmen einer Kooperation mit dem AIT entstanden.