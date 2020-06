Wenn Autos miteinander reden

Drei Schlüsselservices

Derzeit sind zwar E-Mobility oder Hybrid-Fahrzeuge Gesprächsthemen, wenn es um Verkehr geht, „doch mit der Antriebstechnologie alleine bekommt man das Thema Mobilität in Zukunft nicht in den Griff“, sagt Russ. Seiner Meinung nach müsse dem Thema Verkehr mit drei Schlüsselservices begegnet werden.

Gemeinsamer Verkehrsgraph

„Basis intelligenter Verkehrssteuerung ist ein gemeinsamer Verkehrsgraph, der dezentral verwaltet und gewartet wird“, sagt Russ. Ein Verkehrsgraph ist vereinfacht gesagt eine digitale Karte, in der das gesamte Verkehrsnetz samt diverser Zusatzinformationen wie Abbiegemöglichkeiten oder Adressen abgebildet ist. Derzeit wird an einem solchen Graphen gearbeitet, 2013 soll er fertig sein. Der sei immer aktuell und werde laufend mit Updates aktualisiert.

Er bildet die Grundlage für alle Services wie Navigation, aktuelle Routenplanung etc. Diese digitale Verkehrskarte wird von allen Verkehrssystemen, ob Straße, öffentlicher Verkehr, diversen Landesdienststellen und künftig auch automatisiert von individuellen Verkehrsteilnehmern mit Daten aktuell gehalten. Tagesbaustellen fließen in das System genauso ein wie Events, Konzerte, die Auswirkungen auf den Verkehr haben. Allerdings in Echtzeit, sprich, das System aktualisiert sich ständig. Zum Vergleich: Navi-Besitzer müssen heute ihre Navi-Software selbst updaten, künftig wird dies automatisiert erfolgen, wie es heute Smartphone-Apps oder Premiumdienste von Navi-Unternehmen wie etwa TomTom machen.

„Historische Daten sind im Verkehrsgraph ebenfalls integriert“, sagt Russ. „damit man daraus lernen und Rückschlüsse ziehen kann.“ Denkbar ist künftig auch, dass auch Wanderwege und Tourismus-Informationen integriert sind.



Das Verkehrssystem liefert Tipps

Das zweite Schlüsselservice sind „multimodale Verkehrsinformationen“, die in Echtzeit dem Verkehrsteilnehmer einen Ist-Zustand der Verkehrssituation liefern. Das System – Ende des Jahres wird in der Ostregion ein Testgebiet „live“ gehen -, hilft dabei, Entscheidungen schneller und besser treffen zu können. Russ: „Künftig, ich rechne ab 2015/2016, werden dem Verkehrsteilnehmer Vorschläge gemacht, Varianten aufbereitet, etwa welches Verkehrsmittel er nehmen, wann er wegfahren soll. Weil man räumlich planen und Prognosen erstellen kann.“ Denn oft sei man schneller, wenn man eine oder gar mehrere Stunden später wegfährt. Das setze aber voraus, dass sich die unterschiedlichen Verkehrssysteme untereinander verstehen, nur so könnten sie sich gegenseitig austarieren.

Im Fachjargon wird dies als Multimodalität bezeichnet. Jedes System versteht jedes, sprich, der öffentliche Verkehr, ob ÖBB, Wiener oder Salzburger Stadtwerke, versteht auch die Daten des Individualverkehrs, die von der Asfinag geliefert werden. Einziger Knackpunkt ist derzeit noch - wie kommen die Infos aus untergeordneten Verkehrsnetzen, also abseits von Autobahnen und Schnellstraßen, in das System.

Auto 1 an Auto 2

Das dritte Schlüsselservice sind so genannte „kooperative Systeme“, und das ist das für den Konsumenten wohl spannendste. Ein Auto kommuniziert mit dem anderen, liefert die Daten aus dem Fahrzeug in das Verkehrsnetz und hält so die Verkehrsinformationen aktuell. Heute erfährt man über Radio oft dann, wenn man im Stau steht, dass sich ein Stau bildet. TMC+ (Traffic Message Channel) funktioniert heute zwar gut, allerdings entstehen auch hier Zeitlücken.

Es gibt zwar schon viele Kameras und Sensoren, mit denen der Verkehr überwacht wird, aber ein wirkliches System, das vollautomatisch in der Lage ist, Ereignisse zu erkennen, sie zu bewerten und die Auswirkung zu errechnen - davon ist man derzeit noch weit entfernt, wird es vermutlich erst in etwa fünf Jahren geben. Zwar gibt es verschiedene Standards, die die großen Automobilhersteller bereits verwenden und weiterentwickeln, damit Fahrzeuge untereinander kommunizieren können. Doch das setzt wiederum voraus, dass Autos die „Drahtlos-Sprache“ beherrschen, sprich die Informationen drahtlos entweder in einem speziell dafür reservierten Frequenzbereich (ITS-G5) oder via Mobilfunktechnologienverschickt werden können. Denn genau genommen ist jedes Fahrzeug ein Sensor bzw. auch jeder Handy-User.