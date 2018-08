Wie blinde Menschen das Universum erforschen können

Astronomen wollen zunehmend auch Menschen mit Behinderung für ihr Fach begeistern. So könnten Blinde die in Töne verwandelten Daten der Sterne hören, sagte der Generalsekretär der Internationalen Astronomischen Union (IAU), Piero Benvenuti, am Montag in Wien. Die mit Anfang 20 erblindete Astronomin Wanda Diaz Merced habe darin ein solches Gespür entwickelt, dass ihr in den Daten verborgene Veränderungen des Sternenlichts auffielen. „Sie kann Veränderungen entdecken, die andere Menschen beim Blick auf die Daten übersehen“, so Benvenuti zum Auftakt der IAU-Generalversammlung, zu der sich 3000 Astronomen aus 89 Ländern bis zum 31. August in Wien treffen.

Das nachfolgende Video zeigt einen TED-Talk der blinden Astronomin.