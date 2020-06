Wie sich Viren beim Singen verbreiten

Chöre wurden in der Corona-Krise als Virenschleudern dargestellt. In mehreren Ländern gab es Fälle, in denen Proben und Konzerte, die vor den Ausgangsbeschränkungen stattfanden, Infektions-Hotspots waren. In Österreich wurde etwa ein Chorwochenende eines Gesangsvereins als Ursache für viele Neuinfektionen im Bezirk Perg ausgemacht.

Um festzustellen, wie „gefährlich“ Gesang wirklich ist, hat der Chorverband Österreich zusammen mit der MedUni Wien ein Experiment durchgeführt. Dabei ging es um den Aerosol-Ausstoß, also kleinste Tröpfchen, die in der Luft schweben und das Coronavirus verbreiten können. Zuvor wurde vermutet, dass beim Singen diese Tröpfchen weiter weg geschleudert werden als beim Sprechen. Internationalen Studien zufolge ist das aber nicht der Fall.

Für das Experiment wurden semiprofessionelle Chorsänger der Wiener Singakademie sowie der Wiener Sängerrunde eingeladen, die stellvertretend für den Amateurbereich stehen. Sie sangen mit verschiedenen Techniken, sowie mit Maske und Gesichtsschild.