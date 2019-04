Wiener Avatar übersetzt für Gehörlose

Effiziente Übersetzung

„Wir haben gesehen, dass die Produktion von Übersetzungsvideos mit echten Menschen sehr aufwändig und kostenintensiv ist. Da diese Vorgehensweise nicht massentauglich ist, haben wir angefangen, eine maschinell unterstützte Übersetzung zu entwickeln. Herausgekommen ist der animierte Avatar“, sagt Georg Tschare, Geschäftsführer von Sign Time am Dienstag bei einer Presseveranstaltung in Wien. Mit der künstlichen Figur können Übersetzungsvideos wesentlich kostengünstiger und schneller erstellt werden. Der Fokus liegt aktuell auf Übersetzungen von Web-Inhalten sowie Erklärvideos. Dolmetschen, also eine Live-Übersetzung, ist mit dem Avatar nicht möglich.

Eine herkömmliche Untertitelung von Videos kann gehörlosen Menschen nur begrenzt weiterhelfen. Von den 10.000 Gehörlosen in Österreich sind etwa drei Viertel funktionelle Analphabeten - sie können der geschriebenen deutschen Sprache nur teilweise folgen. „Die Gebärdensprache muss als eine eigenständige Sprache gesehen werden“, sagt Monika Haider, Mitgründerin von Sign Time im Gespräch mit der futurezone.

Übersetzungsprozess

Ausgehend von einer Tonspur wird mithilfe einer Software eine Textdatei angefertigt. Diese wird dann umgeschrieben, sodass sie in Gebärdensprache übersetzt werden kann. Daraus fertigt wiederum eine Software einen ersten Übersetzungsvorschlag in Gebärdensprache an, welcher von einem Sign-Time-Mitarbeiter überprüft und nachbearbeitet wird. Erst wenn die Übersetzung bis ins Detail passt, wird das Avatar-Video produziert.