Wiener Forscher arbeiten an Lügendetektor für Memes

Dabei konzentriert sich das Team auf die Identifikation von vier Arten von fragwürdigen Wahrheiten oder sogenannten "Gerüchten": die Spekulation, die Kontroverse, die Missinformation und die Desinformation. Zu bestimmen, ob eine Information in eine dieser Kategorien fällt, ist gerade in Social Media ausgesprochen schwer. Denn hier hängt die Qualität der Information sehr stark von deren sozialem Kontext ab. Diesen Kontext automatisiert zu erfassen und zu interpretieren, ist bisher noch nicht gelungen. Das internationale Team um Prof. Scharl setzt dafür nun auf einen interdisziplinären Ansatz.

Am Forschungsprojekt sind WissenschafterInnen aus verschiedensten Bereichen beteiligt, unter anderem aus den Bereichen Sprachtechnologien und Web Science sowie Experten für die Analyse sozialer Netzwerke und Informations-Visualisierung. Zur Bewertung werden verschiedene Aspekte herangezogen. Einerseits die in der Information enthaltenen Informationen, die anschließend anhand von externen Datenquellen, die als vertrauenswürdig gelten, überprüft werden. Aber auch die Art der Verbreitung der Information fließt in die Bewertung des Inhalts mit ein.