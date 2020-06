Wiener Museum will mit Crowdfunding Mondmeteorit kaufen

Das Naturhistorische Museum Wien (NHM) will mit Hilfe von Crowdfunding einen vor kurzem in Marokko entdeckten, rund 400 Gramm schweren Mondmeteoriten ankaufen. Das "Oued Awlitis 001" bezeichnete Stück vom Mond ist bis Jahresende im NHM ausgestellt und soll damit quasi selbst für seinen Ankauf werben, teilte das Museum am Dienstag mit. Notwendig sind dafür 110.000 Euro.