Wind- und Solarkraftwerke könnten Regen in die Sahara bringen

Grüne Wüste

Entsprechende Installationen in der Sahara würden also viel Zeit in Anspruch nehmen. Wenn vergleichbare Kapazitäten installiert würden, würde sich laut den Forschern die Luft in der Umgebung der Kraftwerke erwärmen. Die Erhöhung der bodennahen Temperaturen würde in Verbindung mit einer Verlangsamung der Winde durch die zusätzlichen Hindernisse für mehr Niederschlag sorgen.

Die Regenmenge in der Sahara würde sich demnach verdoppeln. Das würde im Durchschnitt keine großen Änderungen bewirken, weil die Ausgangsmenge sehr gering ist. An einigen Orten in der Sahara könnte die Niederschlagsmenge aber um bis zu 51 Zentimeter pro Jahr steigen. Das würde das Ökosystem verändern und zu mehr Pflanzenwachstum führen.