"Wir sollten nicht anfangen, Grenzen im Weltraum zu ziehen"

Was sind für den Chef der europäischen Raumfahrt die nächsten Highlights?

Ich bin der Generaldirektor, deshalb muss ich aufpassen, dass ich nicht der Spezialdirektor werde und nur einzelne Sachen nenne. Die ESA versucht mit 22 Mitgliedsstaaten plus Slowenien und Kanada wirklich die Interessen der verschiedenen Mitgliedsstaaten umzusetzen. Das heißt wir sind eine ganz breit aufgestellte Raumfahrtagentur. Wir machen Anwendungen, Erdbeobachtung, Navigation, Telekommunikation. Wir betreiben Wissenschaft und Exploration, wir entwickeln Launcher, neue Technologien und beschäftigen uns auch mit Sicherheit im Weltraum und Schutz vor Gefahren aus dem Weltraum. Ich würde mich ungern auf einzelne Highlights festlegen. 2018 ist BepiColombo, die Mission zum Merkur, auf jeden Fall eine wichtige Sache.

Was erwarten Sie von dieser Mission?

Neue Erkenntnisse über den Merkur. Wir haben erst durch eine Mission zur Venus überhaupt den Treibhauseffekt auf der Erde kennengelernt. Wer weiß, was wir alles erkennen, wenn wir den Merkur genauer untersuchen, den sonnennächsten Planeten. Schon jetzt kann man sagen, dass die für BepiColombo und Solar Orbiter entwickelten Solarzellen die Photovoltaik auf der Erde verändern werden. Der Effekt ist schon da, bevor die Mission überhaupt losgeht.

Wann ist die Ankunft beim Merkur geplant?

Der Flug dauert etwa sechs Jahre. Das mag lang erscheinen, weil es einfach klingt, in Richtung Sonne zu fliegen. Aber genau das ist das Problem. Wenn man nicht aufpasst, landet man nämlich in der Sonne und dort will man nicht sein.

Wie sehen Sie die zukünftige Rolle der privaten Raumfahrt?

Elon Musk, Jeff Bezos und Co werden immer als Gegenpol zur staatlichen Raumfahrt dargestellt. Das sehen wir überhaupt nicht so. Wir arbeiten in der ESA schon immer mit privaten Unternehmen zusammen. Auch die europäischen Ariane-Raketen werden ja nicht vom Staat betrieben, sondern von einer privaten Firma namens Arianespace. Wir sehen auch eine weitere Kommerzialisierung unserer Aktivitäten, zum Beispiel auf der Internationalen Raumstation, wo Firmen Interesse daran haben, neue Materialien zu erforschen. Das gesamte Thema Kommerzialisierung ist auch in Europa angekommen. Was uns fehlt und einen Unterschied zur USA ausmacht, sind einzelnen Persönlichkeiten, die sich entsprechend öffentlichkeitswirksam hervortun, wie Jeff Bezos oder Elon Musk. Aber verstecken müssen wir uns in Europa überhaupt nicht.

Das macht Ihnen keinerlei Sorgen?

Im Gegenteil. Ich habe Hoffnung, weil wir jetzt bestimmte Themen von privaten Investoren besser umgesetzt bekommen, wie zum Beispiel in der Erdbeobachtung. Es gibt so viele Themen, die wir noch anpacken müssen, dass es uns eher entspannen würde, wenn sich auch andere betätigen. Ich setze große Hoffnung in die Kommerzialisierung der Raumfahrt.