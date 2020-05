“Wir werden E-Reader für unter zehn Dollar sehen”

Am Montag weilte Jacobson, der am Massachusetts Institute of Technology ( MIT) forscht, in Wien. Der Grund: Der Wissenschaftler wurde mit der Wilhelm-Exner-Medaille ausgezeichnet, die an herausragende Forscher verliehen wird, die durch ihre wissenschaftlichen Leistungen die Wirtschaft gefördert haben. Die futurezone hat Jacobson im Vorfeld der Preisverleihung interviewt.

Sie sind so etwas wie der Vater aller modernen E-Book-Reader, die ohne ihre Entwicklung der E-Ink so nicht möglich gewesen wären. Wie viel von ihrer Forschungsarbeit steckt noch in aktuellen Geräten?

Jacobson: Die meisten Leser werden wohl mit Amazons Kindle vertraut sein. Unsere Forschungsergebnisse stecken aber in beinahe allen Geräten, die heute am Markt erhältlich sind.

Arbeiten sie nach wie vor an der Technologie?

Das MIT ist auf diesem Gebiet nicht mehr tätig, ich selbst interessiere mich aber natürlich nach wie vor für das Thema. Die Technologie, die in E-Reader-Bildschirmen vorkommt, ist aber eigentlich nur ein kleiner Teil unserer Arbeit. Die Vision ist es, kostengünstige Geräte herzustellen, indem wir elektronische Komponenten drucken.

Welche elektronischen Bausteine sollen das genau sein?

Einerseits wollen wir Displays drucken, andrerseits auch die Elektronik, die den Bildschirm steuert. Dazu arbeiten wir an einer anorganischen, flüssigen Chemie, die uns das Drucken von verschiedenen Bausteinen erlaubt.