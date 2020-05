Zukunftsforscher: „Das Internet ist wie Leben im Dorf"

Der für seine Mitarbeit an Hollywood-Filmen wie Minority Report, Deep Impact, Sneakers und WarGames bekannte Zukunftsforscher Peter Schwartz sieht die Welt an einem Scheidepunkt wie zuletzt bei der industriellen Revolution. "Die Technologien und die Vernetzung durch das Web gibt dem Einzelnen viel von der wirtschaftlichen und kreativen Macht zurück, die während der industriellen Revolution verlorengegangen ist", so Schwartz in seiner Rede bei der Salesforce-Konferenz Dreamforce in San Francisco.



Während die industrielle Ära von der Macht zentralisierter Konzerne geprägt gewesen sei, stehe nun der Einzelne wieder im Fokus. "Jeder wird gehört, ob es nun um interne Kommunikation in sozialen Unternehmensnetzwerken, um Facebook oder Bewertungen auf Restaurant- und Produktplattformen geht." Wirtschaftlich sei es nicht zuletzt durch alternative Investitionsplattformen wie Kickstarter, aber auch durch die Agilität von Investoren ebenfalls leichter denn je, mit seiner eigenen Geschäftsidee schnell erfolgreich zu sein. Neue Services wie die Vermietungsplattform Airbnb oder die in den USA boomende Taxi-Alternative Uber würden zudem völlig neue Geschäftsmodelle für Privatpersonen ermöglichen.