1200 Beschwerden gegen Amabrush gesammelt

Die Amabrush verspricht, das zweiminütige Zähneputzen in nur zehn Sekunden zu erledigen. Doch das macht die Amabrush laut diversen Tests, die auch gemeinsam mit Zahnärzten erfolgt waren, nicht erfolgreich. Auch wurde die Wunderzahnbürste des Start-up-Gründers Marvin Musialek noch immer nicht an alle Kunden ausgeliefert, obwohl die Nutzer diese bereits im Sommer 2017 via Kickstarter vorfinanziert hatten.

Der Verbraucherschutzverein (VSV) hat deshalb unlängst eine Sachverhaltsdarstellung an die Wirtschafts- und Korruptionsstaatanwaltschaft ( WKStA) gesendet. Diese wird derzeit bearbeitet. Unterdessen sammelt der Obmann Peter Kolba, der auch politisch bei der Liste Jetzt aktiv ist, seit rund zwei Wochen Geschädigte.