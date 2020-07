Altes Speiseöl im Supermarkt entsorgen und Geld dafür bekommen

Das deftige panierte Schnitzel oder das bekömmlich gebratene Gemüse: Fette und Öle tragen zum Geschmack bei. Weniger appetitlich ist, dass sie oft aus der Pfanne direkt in den Abfluss oder in die Toilette gekippt werden.

Laut Josef Gottschall von Wien Kanal landen so alleine in Wien zwischen 150 und 170 Tonnen Altspeiseöle jährlich in der Kanalisation. Die Folge: verschmutztes Abwasser sowie verklebte und verstopfte Leitungen. Das verursacht Kosten in Millionenhöhe.

Die wenigsten Menschen sind sich über diese Probleme aber bewusst, weiß Daniela Wimmer, Geschäftsführerin des Wiener Start-ups E&P UCO-Recycling, das dem heimischen Entsorgungsproblem entgegenwirken will. Auch wüssten nur wenige, dass sie einen wertvollen Rohstoff „vergießen“, der für die Herstellung von Biodiesel zur Anwendung kommt.

Teure Verschwendung

Von den rund 50 Millionen Liter Speiseöl, die jährlich in den österreichischen Haushalten konsumiert werden, würden ihr zufolge nur 10 bis 15 Prozent richtig entsorgt. "Für einen Liter falsch entsorgtes Öl oder Fett fallen Folgekosten von 50 bis 70 Cent an", sagt Wimmer. Ein Liter richtig entsorgtes Altspeiseöl hingegen entspricht der Rohstoffmenge für kann knapp einem Liter Biodiesel.

E&P UCO-Recycling will den Österreichern daher das Entsorgen erleichtern und es in deren Alltag integrieren. „Wir wollten die Entsorgung dort ermöglichen, wo die täglichen Wege vorbeiführen“, sagt Wimmer. Etwa beim Einkaufen. Entstanden ist ein Sammelautomat für Altspeiseöl aus Haushalten, der in mehreren Spar-Filialen aufgestellt ist und in Ergänzung zu bestehenden Sammelsystemen genutzt werden kann. Verbraucher bringen ihren Behälter – ob nur zum Teil oder voll befüllt – in den Supermarkt und leeren den Inhalt in den Automaten.