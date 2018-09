Benu: Bestattungen online planen und beauftragen

Benu sieht sich als erstes „digitales Bestattungshaus“ Österreichs und will die Bestattungsbranche in das 21. Jahrhundert holen. Mit einer zeitgemäßen Kombination aus digitaler Planung und persönlichem Service kann Benu die Organisation einer Bestattung wesentlich erleichtern.

Ab Oktober 2018 wird die Online-Plattform am Markt verfügbar sein, um ohne Druck und von zu Hause aus eine komplette Bestattung zu planen und zu beauftragen. Das Angebot richtet sich dabei sowohl an Menschen, die unmittelbar von einem Trauerfall betroffen sind, als auch an Personen, die für die eigene Bestattung in der Zukunft vorsorgen wollen. Preise und Leistungen werden im Bestattungsplaner vollkommen transparent kommuniziert. Die Umsetzung der beauftragten Bestattungen erfolgt in Zusammenarbeit mit ausgewählten, lokalen Bestattungspartnern.