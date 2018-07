Chatbot Hackathon: Künstliche Intelligenz sichtbar gemacht

Nachdem die Entwickler mit rauchenden Köpfen die ersten Chatbots erstellt hatten, gab es eine kurze Präsentation der Ergebnisse vor einer Expertenjury. Nach intensiven Beratungen innerhalb der Jury wurden am Abend die drei besten Chatbots prämiert und die Preise überreicht.

Gewonnen hat ein Spiel, bei dem sich der Nutzer mit einem Chatbot basierend auf dem Twitter-Wortschatz des amtierenden US-Präsidenten messen kann.

„Hackathons sind ein wichtiges Format in der innovativen Zusammenarbeit und wir freuen uns sehr diese bei uns durchzuführen“, führt Gabrielle Costigan, Managing Director von weXelerate aus. „Auch das Thema Chatbot ist extrem wichtig für unsere Corporate Partner. Diese arbeiten derzeit an einigen gemeinsamen Projekten mit unseren Startups“, sagt Claudia Witzemann, Chief Sales Officer und Managing Director von weXelerate.

Alles in allem ging ein erfolgreicher und gelungener Hackathon am Freitag Abend mit Networking zu Ende. „Die Ergebnisse werden von den Teilnehmern weiterentwickelt und ich bin mir sicher, dass wir in naher Zukunft schon mit einigen dieser Chatbots kommunizieren werden“, zieht Franz Weber, CEO und Co-founder von Labs.ai Bilanz.

Über Labs.ai

Labs.ai ist ein österreichisches Startup im Bereich Kunstliche Intelligenz. Gegründet im März 2018 mit Sitz in Wien bietet Labs.ai eine Open Source Software Entwicklungsplattform namens EDDI (www.eddi.labs.ai) an, mit welcher man mehrere Chatbots effizient und sicher entwickeln, betreiben und warten kann. Labs.ai ist aktuell Teil des weXelerate Accelerator Programmes für Startups.