Essbarer Bio-Anstrich verdoppelt Haltbarkeit von Obst

Die entstehende Flüssigkeit kann mit einem Pinsel oder Sprühgerät auf frisches Obst oder Gemüse aufgetragen werden. Danach muss der "Anstrich" trocknen. Die so entstehende Schutzschicht verhindert, dass Wasser verloren geht und dient als Barriere gegen oxidierenden Sauerstoff. Eine Wassermelone, die ohne Schutzschicht einen Monat lang hält, soll mit der Beschichtung mindestens zwei Monate lang genießbar bleiben. Der Verzehr der zweiten Haut aus Obst- und Gemüseabfällen ist laut Apeel unbedenklich. In Europa sollen in Kürze Avocados mit der Apeel-Beschichtung in den Handel kommen.