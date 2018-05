Europas größtes Co-Working-Netzwerk Talent Garden eröffnet Standort in Wien

Das in Italien gegründete Co-Working-Netzwerk Talent Garden (TAG) wird gemeinsam mit den Business Angels von Startup300 mit Förderungen der Wirtschaftsagentur Wien im Spätherbst in Wien einen 5.000m2 großen Standort eröffnen. Dort sollen über 500 Arbeitsmöglichkeiten für Freiberufler, Start-ups, KMUs und größere Unternehmen entstehen.

Der erste Anlauf vor einem Jahr war gescheitert, nun soll es klappen. Am sogenannten „Campus“ in der Liechtensteinstraße soll es Austausch zwischen den dort arbeitenden Personen, Schulungen in der hauseigenen Akademie mit digitalem Schwerpunkt, Veranstaltungen und eine interne Vernetzungsplattform geben. Talent Garden wird drei Millionen Euro in dieses Projekt investieren, heißt es in einer Aussendung.