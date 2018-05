Grazer Start-up Nextsense für zweistelligen Millionenbetrag gekauft

Ergänzung im Bereich Auto, Bahn und Stahl

„Die Spitzentechnologie von Nextsense liefert die notwendigen Analysen für rasche Korrekturmaßnahmen in der Produktion. Nextsense ergänzt damit hervorragend unsere Smart Factory Strategie, die das volle Potenzial von Qualitätsdaten entfesselt“, erläutert Ola Rollén, Präsident und CEO von Hexagon AB in einer Stellungnahme. Das Unternehmen will die Technologie von Nextsense vor allem im Automobilmarkt und den Branchen Bahn und Stahl einsetzen. Dort würde die Kombination aus Sensoren, Software und Analyse gebraucht.



„Mit Hexagon AB können wir schlagartig auf ein globales Netzwerk zugreifen”, unterstreicht Clemens Gasser, CEO von Nextsense. „Unser Grazer Standort wird dadurch enorm profitieren. Denn gemeinsam schaffen wir neue Arbeitsplätze und ein beschleunigtes globales Wachstum”, so Gasser weiter.