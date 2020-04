Grazer Start-up optimiert Windräder

Europäischer Markt

Seinen Markt sieht das Start-up vorerst vorwiegend in Europa. Nach der Gründung im vergangenen Jahr habe man zahlreiche Testprojekte durchgeführt, auch um die Technologie an die Anforderungen der Kunden anpassen zu können. Seit Anfang des Jahres seien erste kommerzielle Projekte am Laufen. Bislang sei viel über bestehende Kontakte gelaufen. Künftig will man auch mehr in Marketing und Vertrieb investieren, um auch Kunden außerhalb des bestehenden Netzwerkes ansprechen zu können.

Daneben will das junge Unternehmen seine Lösungen auch in anderen Technologiebereichen zur Anwendung bringen. Gray nennt Photovoltaik und Batteriespeicherung als Beispiele. Viele Firmen, die in Windkraft investieren würden, seien auch in anderen Bereichen tätig: "Es gibt Synergien."

Finanziert wurde das Start-up, das derzeit 7 Mitarbeiter zählt und auch auf das Wissen eines vierköpfigen erfahrenen Beirats zurückgreifen kann, anfangs vom Gründer. Später gab es auch Unterstützung durch die Förderbank austria wirtschaftsservice (aws). Zur Finanzierung des weiteren Wachstums sei man mit Investoren in Gesprächen.