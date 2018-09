Greenpass: Städte weltweit lebenswert machen

Greenpass macht die Auswirkungen unterschiedlicher Gebäudeformen, Baumaterialien sowie Grüner und Blauer Infrastruktur auf das Mikroklima ihrer Umgebung sichtbar, messbar und vergleichbar. Die Software ermittelt, wo und wie die optimalen Klimaeffekte unter Berücksichtigung der dafür notwendigen Ressourcen und Kosten erreicht werden können.

So lässt sich etwa die Lufttemperatur nachhaltig um bis zu vier Grad Celsius kühlen, was mehr als 15 Grad Celsius gefühlter Temperatur entsprechen kann. Darüber hinaus werden weitere wichtige Klimafaktoren, wie Regenwassermanagement, CO2-Speicherung und der effiziente Einsatz verwendeter Ressourcen in die Greenpass Auswertung mit einbezogen.