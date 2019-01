Haut für Roboter verhindert, dass Maschinen Menschen verletzen

Sensoren

In der herkömmlichen Robotik würden Roboter in einem geschlossenen Bereich, etwa hinter Zäunen arbeiten, erläutert Ferner. Sobald dieser Käfig geöffnet werde, werde der Roboter außer Betrieb gesetzt. Sensorik, um Kollisionen zu erkennen, gebe es üblicherweise keine. Die Roboterhaut seines Start-ups hingegen ermögliche es, dass Menschen und Roboter in einem Arbeitsraum sicher zusammenarbeiten könnten. Ursprünglich wollte das von Studenten der Technischen Universität ( TU) Wien gegründete Unternehmen selbst Roboter bauen. Die Entwicklung eines kompletten Roboters sei sehr kostenintensiv, sagt Ferner. „Wir haben gemerkt, dass es großes Interesse aus der Industrie an berührungssensitiven Robotiklösungen gibt. Darauf bauen wir jetzt auf.“

Zum Einsatz kommt die Lösung vorwiegend in der Industrie. Zu den Kunden des Unternehmens zählen der Konsumgüterkonzern Henkel, der Automobilzulieferer Magna und der Verpackungsmittelhersteller Optima.

Weltmarkt im Visier

Derzeit streckt das Start-up seine Fühler nach Asien und Nordamerika aus. „Wir wollen uns am Weltmarkt etablieren“, sagt Ferner. In Japan etwa sei die Zusammenarbeit mit Robotern auch deshalb relevant, weil Facharbeitermangel herrsche.

Die Skepsis und die Angst vor der Automatisierung sei zwar verständlich, sagt Ferner, habe aber mit der Realität nicht viel zu tun. „Die Vorstellung, die man von Robotern hat, ist eine Hollywood-Vorstellung. Die tatsächlichen Möglichkeiten sind viel limitierter. Roboter sind nicht mehr als bewegliche Maschinen mit ein bisschen Intelligenz.“

Interesse an der Technologie des Start-ups gebe es auch aus der Medizintechnik, erzählt Ferner. Ist der Einsatz in der Pflege vorstellbar? In Zukunft sei das möglich. Umgebungen im privaten Bereich seien allerdings viel komplexer. „Es stehen Gegenstände herum, Haustiere laufen durch die Wohnung. Industrielle Umgebungen sind vorhersehbarer.“

Noch seien nicht alle Fragen in der Mensch-Roboter-Kollaboration gelöst, meint Ferner. Wenn es etwa scharfkantige Werkstücke gebe, die von den Robotern gehoben werden, sei es eine Herausforderung, das sicher zu machen: „Wir wollen auch dazu unterstützende Technologien entwickeln.“