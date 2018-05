Künstliche Intelligenz in der Kantine

Fruchttaschen, Topfengolatschen oder Zimtschnecken. Was A1 Mitarbeiter in der Kantine in der Firmenzentrale in der Wiener Lasallestraße auf ihre Tablets laden, wird vor der Kassa automatisch erkannt und boniert und muss nur noch bezahlt werden. Verantwortlich dafür ist eine Lösung des Wiener Start-ups MoonVision, die Objekterkennung und künstliche Intelligenz zum Einsatz bringt, und die Wartezeiten in der Kantine des österreichischen Unternehmens verringern soll.

A1 ist auch Vertriebspartner der jungen Firma, die ab Dienstag das nach eigenen Angaben weltweit erste Objekterkennungs-System, das ohne spezielle Programmierkenntnisse installiert werden kann, in einer Testversion für Firmenkunden anbietet.

Auf Basis von Videos erkennt das System Gegenstände anhand ihrer visuellen Merkmale in Echtzeit und lernt mit Hilfe künstlicher Intelligenz ständig dazu. Die erkannten Objekte können dann vordefinierte Aktionen auslösen, etwa das Bonieren von Speisen. Bislang dauerte es mehrere Wochen solche Systeme so zu trainieren, dass Gegenstände zuverlässig erkannt werden. Mit der Lösung von MoonVision gehe es wesentlich schneller, sagt Firmengründer Florian Bauer.

Beim Münchner Oktoberfest, wo das System im vergangenen Herbst zum Einsatz kam, wurden etwa 20 Speisen bereits nach einer Stunde von der MoonVision-Lösung automatisch identifiziert, erzählt Bauer: "Je weniger Objekte getrackt werden, desto schneller geht es."

"Technologie zugänglicher machen"

Echtzeit-Objekterkennung sei bislang ein Thema für größere Firmen gewesen. Kleinere Unternehmen, die nicht so viel Know-how hätten, würden sich hingegen schwertun. Mit der MoonVision-Lösung wolle man die Technologie zugänglicher machen, sagt Bauer.

Unternehmen können das System online bedienen und über die Plattform auch Videos hochladen oder Kameras hinzufügen. Das System könne auch mit billiger Hardware genutzt werden, erzählt MoonVision-Geschäftsführer Kamil Kula. Selbst Handykameras seien ausreichend und könnten über WLAN einfach mit der Software verbunden werden.