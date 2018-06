Lobster und Jingle gewinnen weXelerate Demo Days

Sieben Start-ups wurden von über 100 internationalen Investoren ausgewählt, um am Abschluss-Pitch-Wettbewerb bei weXelerate teilzunehmen. Insgesamt haben 52 Start-ups den zweiten Durchlauf des Accelerator-Programmes bei weXelerate absolviert. Diese müssen jetzt wieder aus den Räumlichkeiten im 2. Wiener Gemeindebezirk ausziehen.



Da kommt frisches Geld gerade Recht. Am Freitagabend wurden bei den weXelerate Demo Days zwei Sieger gekürt, die jeweils Preise in der Höhe von 5000 und 4000 Euro erhielten. Von den antretenden Finalisten Bizmind (Finnland), Enerbrain (Italien), Nxtbox (Österreich), Prewave (Österreich), TeDaLoS (Österreich) gewann Lobster (England) das Jury-Voting und Jingle (Österreich) konnte das Publikum für sich begeistern.

KI-Lösung für Fotos

Lobster konnte die vierköpfige Expertenjury von sich überzeugen. Damit sollen Social-Media-User mit ihren Fotos Geld verdienen können, in dem diese mit einer eigenen KI-Lösung für Agenturen und Unternehmen durchsuchbar und käuflich erwerbbar gemacht werden.