Rollschuhe statt Laufstall: So läuft man in der virtuellen Realität

Breiter Anwendungsbereich

Die Hardware ist mit jedem PC-Headset kompatibel. „Alle Games, die am Joystick das Gehen unterstützen, können gespielt werden“, so Bieglmayer. Die Anwendung ist einfach: Die Cybershoes werden mit einer Snowboardschuhbindung an die eigenen Schuhe fixiert, Blick- und Bewegungsrichtung sind beim Spielen voneinander getrennt. Der Seitwärtslauf ist zwar nicht möglich, doch die Spieler können mühelos seitlich ausweichen.

Das Produkt könnte laut Bieglmayer künftig auch Einzug in die Medizin halten – „Health Care ist uns ein großes Anliegen." So wurden die Cybershoes unter anderem von einer Patientin mit Multipler Sklerose angewandt. „Beim zweiten Durchgang war sie sehr flott unterwegs und bekam ein Gefühl für das Spiel. Sie konnte das Bein höher als sonst heben, weil sie wusste, dass sie nicht stürzen wird." Auch in anderen medizinischen Bereichen könnte man Patienten damit ein interessantes Tool zugänglich machen.