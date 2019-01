Russen wollen Werbung mit Satelliten in den Nachthimmel schreiben

Das russische Start-up StartRocket will den Nachthimmel als Werbefläche nutzen, wie Slashgear berichtet. Zahlungskräftige Konzerne sollen Geld dafür überweisen, dass StartRocket ihre Logos in den Nachthimmel bringt. Das soll funktionieren, indem eine Gruppe aus Kleinstsatelliten, sogenannte CubeSats, als Pixel dienen. Auf einer niedrigen Umlaufbahn sollen sich die mit starken Leuchten ausgestatteten Satelliten dann, je nach Kundenwunsch, so choreographieren, dass ein Logo am Nachthimmel erscheint, das vom Erdboden aus sichtbar sein soll.