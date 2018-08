Sechsstelliges Investment für Wiener KI-Start-up Ondewo

Das Wiener Start-up Ondewo hat eine „Conversational AI Platform“ entwickelt, mit der Maschinen in natürlicher Sprache mit Menschen interagieren können. Die kann von Firmen dazu genutzt werden, um ihre Kundeninteraktionen zu automatisieren, etwa mit Chatbots, digitalen Sprachassistenten oder Callcenter-Lösungen. Auch für das Smart Home und die vernetzte Produktion in der Industrie 4.0 entwickelt das Start-up Lösungen.

Internationale Expansion

Am Mittwoch gab die die Linzer Softwarefirma Catalaysts den Einstieg bei Ondewo bekannt. Investiert wurde eine mittlere sechsstellige Summe. Damit soll das Firmengeschäft in Österreich und die internationale Expansion von Ondewo vorangetrieben werden, heißt es in einer Pressemitteilung.