Start-up ermöglicht Weltraum-Spaziergang auf der Erde

"Blurred Frontiers" bzw. "verschwommene Grenzen" lautet das Motto zum diesjährigen Pioneers Festival, das am Donnerstag in der Wiener Hofburg begonnen hat. Bei Österreichs größter Start-up-Veranstaltung gibt es gleich eine Reihe von Vorträgen, die zeigen sollen, wie das Motto gemeint ist. "Weiß irgendjemand, was zum Teufel hier eigentlich passiert?", lautet die provokante Einleitung von Ryan Holmes bei seinem Vortrag. Mit seinem Start-up Space VR will er die Grenzen zwischen Erde und Weltraum verblassen lassen, aber genauso Barrieren zwischen Menschen im Allgemeinen abbauen.

Kranke Gesellschaft heilen

"Mein Land gibt 800 Milliarden Dollar pro Jahr für Krieg aus. 17 Milliarden Dollar pro Jahr werden in den USA für Antidepressive ausgegeben. Junge Amerikaner bringen Mitschüler um", klagt Holmes, der in Jogginghosen, einem roten Schal und Flip-Flops auf der Bühne steht, an. Seiner Meinung nach ist die Gesellschaft krank. "Wir stellen Kapital über alles, auch über uns selbst." Und dann wäre da noch "Donald fucking Trump, der gegen Immigranten vorgeht, obwohl seine Frau aus Slowenien kommt."

Holmes Rezept gegen die Misere: Den eigenen Blickwinkel verändern und sehen, was wirklich wichtig ist im Leben. "Das verändert jede Entscheidung, jede Idee, jede Beziehung." Space VR will Menschen dazu in den Weltraum versetzen und ihnen die Perspektive eines Astronauten verschaffen - auf virtuellem Weg. In einem Salzwassertank treibend und mit VR-Brille ausgestattet sollen sie die Erde und ihren Platz in den Weiten des Alls erkennen. Das Live-Bildmaterial dazu soll von einem eigenen Satelliten namens "Overview 1" stammen, der noch heuer an Bord einer SpaceX-Rakete in den Orbit gebracht werden soll. Die Finanzierung des Projekts soll durch den Verkauf von Einheiten einer eigenen Kryptowährung gelingen.